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SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Birleşme partisine günler kala Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasındaki rekabet kıyasıya devam ediyor. Yarışmanın takipçileri ise 19 Mart 2023 Survivor'de neler olduğunu merak ediyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 01:10
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 19 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor tüm hızıyla sürüyor. Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Son olarak Survivor'a veda eden yarışmacı Gönüllüler takımından Fatih Kılıçarslan oldu. Peki, Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayları kimler oldu? İşte 19 Mart 2023 Survivor son bölümde yaşananlar..

19 MART SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Mart Pazar günü Survivor dokunulmazlık oyununun kazanan gönüllüler takımı oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

19 Mart Pazar günü Survivor'da eleme adayı olan yarışmacı, ünlüler takımından Murat oldu.

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