SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Dünyanın en zorlu yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Cumartesi günü yarışmacılar ödül yarışına çıkmış ve kazanan ünlüler olmuştu. Pazar akşamı düzenlenen dokunulmazlık oyununu kadınlar yarışını gönüllüler aldı. Erkeklerin kazananı da gönüllüler oldu ve dokunulmazlık gönüllüler oldu.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kaybeden takımından bir isim potaya girdi. Ünlüler takımının kendi arasında yaptığı oylama sonucu eleme potasına ilk giren isim Cansu oldu.