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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2023'te elemenin ardından ünlüler ve gönüllüler arasında dokunulmazlık oyunu oynandı ve potaya giren ilk isim belli oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası hem dokunulmazlığın hem de ödülün sahibi olan takım büyük sevinç yaşadı. İzleyiciler merakla yarışma programıyla ilgili araştırmalar yapıyorlar. Survivor haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 12 Mart eleme adayı kim oldu? İşte, 12 Mart akşamı Survivor'da yaşananlar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 01:24 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 01:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 Mart Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Dünyanın en zorlu yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Cumartesi günü yarışmacılar ödül yarışına çıkmış ve kazanan ünlüler olmuştu. Pazar akşamı düzenlenen dokunulmazlık oyununu kadınlar yarışını gönüllüler aldı. Erkeklerin kazananı da gönüllüler oldu ve dokunulmazlık gönüllüler oldu.

ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kaybeden takımından bir isim potaya girdi. Ünlüler takımının kendi arasında yaptığı oylama sonucu eleme potasına ilk giren isim Cansu oldu.

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