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Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE? Pi'nin Yaşamı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? - Pi'nin Yaşamı gerçek mi?

Yönetmenliğini Ang Lee üstlendiği 2012 yapımı Pi'nin Yaşamı filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Pi'nin Yaşamı filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2022 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2023 Pazar 09:19
Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NE? Pi'nin Yaşamı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? - Pi'nin Yaşamı gerçek mi?

Pi'nin Yaşamı filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Pi'nin Yaşamı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2012 yapımı macera ve dram filmi Pi'nin Yaşamı detayları haberimizde...

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çifte Oscarlı yönetmen Ang Lee'den dört Oscarlı muazzam bir görsel şölen... Pi adında Hintli bir çocuk, ailesinin sahip olduğu hayvanat bahçesinde mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak belediyenin yardımları kesilince, Kanada'ya taşınmaktan başka çareleri kalmaz. Tüm hayvanları da alarak gemi ile yola çıkarlar. Yolda yakalandıkları fırtına şiddetlenir ve gemi batar. Tüm hayvanlar ve Pi'nin ailesi hayatını kaybeder. Geriye bir tek Richard Parker adındaki kaplan kalmıştır. Pi ile aynı sandalda aç ve susuz, esir kalırlar.

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Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Suraj Sharma
  • Irrfan Khan
  • Tabu
  • Adil Hussain
  • Gérard Depardieu
  • Gautam Belur
  • Ayaan Khan
  • Rafe Spall
  • Shravanthi Sainath
  • Ayush Tandon
  • Vibish Sivakumar
  • Andrea Di Stefano

Pİ'NİN YAŞAMI GERÇEK Mİ?

Filmin büyük bölümünde yer alan Bengal kaplanı Richard Parker, CGI versiyonu ile sahnelerde yerini aldı. Görsel efekt süpervizörü ise kaplanın yüzde 85'inin dijital, yüzde 15'inin ise gerçek olduğunu belirtiyor. Filmdeki 170 kaplan çekiminin 23'ü gerçekti. Ancak hikayenin gerçek hayattan uyarlama olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama bulunmayıp kurgu olduğu düşünülüyor.

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