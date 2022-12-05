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MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI? 5 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? MasterChef'te takım kaptanları kim?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 8'e kalan yarışmacılar, beyaz MasterChef önlüğünü giyebilmek için mücadelesini sürdürüyorlar. Yarışmaya son olarak Gamze veda etmişti. Eleme gecesinin hemen ardından yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için yeniden mutfağa girdi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 01:50 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 02:00
MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI? 5 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? MasterChef'te takım kaptanları kim?

5 Aralık MasterChef'te kaptanlık yarışı gerçekleşti. Masterchef jürisi yarışmacılardan lezziz su börekleri yapmasını istedi. Tezgah başına geçerek kaptanlık için istenen su böreğini en iyi şekilde yapmaya gayret eden yarışmacılar arasından başarılı bulunan iki isim kaptanlık düellosuna çıkıyor.

Tabakların değerlendirilmesi ardından son beşe kalan isimler; Büşra, Kıvanç, Yağız, Burak Kaya, Metin oldu. Beş isim arasından kaptanlık düellosunda çıkan iki isim olarak da Metin ve Yağız seçildi.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Bu aşamada iki isme yedi tane arka arkaya en bilinen yemekler sunuldu. Bu yemeklerin her birinin birer eksiği bulunuyor. Eksiği olan yemeklerin her biri için 5'er dakika verilecek, bu süre zarfında eksiği giderildi. Rekabetin kazananı Yağız oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Büşra'yı seçti.

İŞTE TAKIMLAR
MAVİ TAKIM

Yağız - Kaptan
Metin
Kıvanç
Tolga

KIRMIZI TAKIM

Büşra- Kaptan
Görkem
Burak Kaya
Ayaz

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