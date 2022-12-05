MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI? 5 Aralık MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? MasterChef'te takım kaptanları kim?

5 Aralık MasterChef'te kaptanlık yarışı gerçekleşti. Masterchef jürisi yarışmacılardan lezziz su börekleri yapmasını istedi. Tezgah başına geçerek kaptanlık için istenen su böreğini en iyi şekilde yapmaya gayret eden yarışmacılar arasından başarılı bulunan iki isim kaptanlık düellosuna çıkıyor.

Tabakların değerlendirilmesi ardından son beşe kalan isimler; Büşra, Kıvanç, Yağız, Burak Kaya, Metin oldu. Beş isim arasından kaptanlık düellosunda çıkan iki isim olarak da Metin ve Yağız seçildi.

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Bu aşamada iki isme yedi tane arka arkaya en bilinen yemekler sunuldu. Bu yemeklerin her birinin birer eksiği bulunuyor. Eksiği olan yemeklerin her biri için 5'er dakika verilecek, bu süre zarfında eksiği giderildi. Rekabetin kazananı Yağız oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Büşra'yı seçti.

İŞTE TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Yağız - Kaptan

Metin

Kıvanç

Tolga

KIRMIZI TAKIM

Büşra- Kaptan

Görkem

Burak Kaya

Ayaz