MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Maci ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geldiler.

Jüri üyeleri yarışmacılardan, tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar ise günün konsepti olarak; Osmanlı padişahi, İngiltere kraliçesi, Çin imparatoru, Fransız imparatoru, Rus çarının en sevdiği yemekleri yaptı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yarışmada eleme adayı takım oylaması sonucunda Burak Kaya oldu.