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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler, mavi ve kırmızı takımdan tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istedi. Haftanın ilk eleme adayı ise takım oylaması sonucunda belli oldu. Seyirciler ise merakla dokunulmazlık oyununu kazanan takımı ve yeni bölümdeki eleme adayını merak ediyorlar. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 00:51
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Kasım MasterChef eleme adayı kim?

MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Maci ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu akşam ilk kez karşı karşıya geldiler.
Jüri üyeleri yarışmacılardan, tarihe imza atmış kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istedi. Yarışmacılar ise günün konsepti olarak; Osmanlı padişahi, İngiltere kraliçesi, Çin imparatoru, Fransız imparatoru, Rus çarının en sevdiği yemekleri yaptı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yarışmada eleme adayı takım oylaması sonucunda Burak Kaya oldu.

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