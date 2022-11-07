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MasterChef'te kim kaptan oldu? 7 Kasım'da MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef'in yeni bölümünde ne oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için mücadele verdiler. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belirlendi. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 7 Kasım MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 02:00
MasterChef'te kim kaptan oldu? 7 Kasım'da MasterChef takım kaptanı kim oldu? MasterChef'in yeni bölümünde ne oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in
yapılan yemekleri değerlendirmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Fatma Nur (Kaptan)

Kırmızı Takım

Ayaz (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi takım: Fatma Nur (Kaptan), Metin, Gamze, Görkem, Tolga, Burak Kaya.

Kırmızı takım: Ayaz (Kaptan), Büşra, Yağız, Kıvanç, Barış, Burak.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında 7 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde hayallerine veda ederek elenen isim Serpilay oldu.

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