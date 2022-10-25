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MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı? 25 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, iki takımdan da pideler çıkartmalarını istediler. İzleyiciler ise arama motorlarına, "25 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 25 Ekim MasterChef hangi takım kazandı?" şeklinde arama yaptılar. İşte 25 Ekim MasterChef eleme adayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 01:30
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef hangi takım kazandı? 25 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 25 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, oyunu kazanmak için mücadele verdi. Mavi takım oyunu kazandı kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için ikinci etaba geçti.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Jürinin tabakları değerlendirmesi ardından Büşra dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 25 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Burak Kaya oldu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Serpilay seçildi.

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