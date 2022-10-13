📺 YALNIZ KURT İZLE! ATV Yalnız Kurt TEK PARÇA FULL HD İZLE | Yalnız Kurt 21. bölüm full izle

Atv ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu. Peki Yalnız Kurt'un yeni bölümü ne zaman? Saat kaçta? Yalnız Kurt'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt'un yeni sezon 21. bölümüne dair detaylar neler? İşte tüm merak edilenler...

Yalnız Kurt son bölüm izle

Yalnız Kurt fragman izle

14 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu.

Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündem yaratan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Yalnız Kurt'ta geçen sezon Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Hilmi Özçelik, Furkan Esen, Doğu Can gibi birçok başarılı isim rol alıyordu.

Yalnız Kurt son bölüm izle

Yalnız Kurt fragman izle

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf Film'in, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını, Osman Sınav üstleniyor.

Yalnız Kurt son bölüm izle

Yalnız Kurt fragman izle

YALNIZ KURT 21. BÖLÜM DETAYLARI

Altay, Davut Bahadır'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşacaktır. Suriye'de tek başına büyük bir operasyon gerçekleştirir. Suriye'de gerçekleştirdiği bu operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit ise yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap vermek durumunda kalır.

Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…

Altay, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda başarılı olabilecek mi? Medusa Planı nedir ve bu plan çerçevesinde Türkiye'yi neler beklemektedir? Çıkacakları ilk operasyonda Altay ve timi neler beklemektedir? Doğan yeni kurduğu hayatında köşesine mi çekilecek, yoksa intikamını alacak mı? Altay'ın merak ettiği soru: Meryem Johnson kimin kızı? Altay, Meryem'in kim olduğunu öğrenebilecek mi?