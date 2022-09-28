Haberler Magazin Hugh Jackman Deadpool filmine Wolverine olarak dönecek! | HUGH JACKMAN KİMDİR?

Hugh Jackman Deadpool filmine Wolverine olarak dönecek! | HUGH JACKMAN KİMDİR?

X-Men serisinde Wolverine karakterine hayat veren sevilen oyuncu Hugh Jackman'dan hayranlarına müjdeli haber geldi. Hugh Jackman, Deadpool'un yeni filminde Wolverine olarak rol alacak. Peki, Deadpool ne zaman çıkacak? Hugh Jackman kimdir? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 11:48 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022 Çarşamba 12:00
Hugh Jackman Deadpool filmine Wolverine olarak dönecek! | HUGH JACKMAN KİMDİR?

Son dönemde en çok sevilen süper kahraman filmlerinden biri olan Deadpool yeni filmi ile sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Deadpool serisi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Hugh Jackman, Deadpool filminde Wolverine olarak rol alacak. Oyuncunun 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan macerası 2017 yılında vizyona giren Logan filmiyle son bulmuştu.

DEADPOOL FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ryan Reynolds Deadpool 3'ün ne zaman vizyona gireceğini bir video ile duyurdu. Ryan Reynolds, Twitter üzerinden paylaştığı videoda Deadpool 3'ün vizyon tarihini 6 Eylül 2024 olarak açıkladı.

HUGH JACKMAN SÜRPRİZİ

Ryan Reynolds, yayınladığı videoda Wolverine karakterine Hugh Jackman'ın hayat vereceğini de açıkladı. Bu gelişme sinemaseverlerde heyecan yarattı.

HUGH JACKMAN KİMDİR?

Ünlü sinema oyuncusu Hugh Jackman, 12 Ekim 1968 yılında dünyay geldi. Müzikal ve televizyon eserlerinde yer almıştır. Aktör ve yapımcıdır. Hugh Jackman, Avustralyalıdır.

HUGH JACKMAN FİLMLERİ

  • Erskineville Kings
  • Paperback Hero
  • X-Men
  • Logan
  • Büyülü Çift
  • Bazıları Çabuk Bıkar
  • Kod Adı Kılıçbalığı
  • X2: X-Men United
  • Profile of a Serial Killer
  • Van Helsing
  • Van Helsing: Londra Görevi
  • Stories of Lost Souls
  • Neşeli Ayaklar
  • Fare Şehri
  • Prestij
  • Kaynak
  • Scoop
  • X-Men: Son Direniş
  • Şantaj
  • Avustralya
  • The Burning Season
  • X-Men Başlangıç
  • X-Men: Birinci Sınıf
  • Snow Flower and the Secret Fan
  • Çelik Yumruklar
  • Tereyağı
  • Bolton
  • Efsane Beşli
  • Sefiller
  • Çatlak Film
  • The Wolverine
  • Tutsak
  • X-Men: Geçmiş Günler Gelecek
  • That Sugar Film
  • Dukale's Dream
  • Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır
  • Chappie
  • Ben, Earl ve Ölen Kız
  • Pan
  • Kartal Eddie
  • X-Men: Apocalypse
  • Logan
  • The Greatest Showman
  • Broadway 4D

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