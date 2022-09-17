MasterChef'te neler yaşandı? MasterChef'te ana kadroya giren yedek yarışmacı kim oldu? 17 Eylül MasterChef'i yedeklerden kim kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 17 Eylül Cumartesi günü yayınlanan bölümünde ana kadroya dahil olan yedek yarışmacı seçildi. Yedek yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Yarışmanın sonucunda "Masterchef yedeklerden ana kadroya kim girdi?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef ana kadroya giren yarışmacının ismi ve detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA HANGİ YARIŞMACI KATILDI?

MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesi kazanan isim Tolga oldu.