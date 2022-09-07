AJAN (SPY) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ajan filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

ABD'de çekilen aksiyon komedi türündeki Ajan filmi, televizyonlarda yayınlanmasının ardından birçok izleyicinin dikkatini çekerek en çok izlenenler listesindeki yerini aldı. Efsane oyuncu Jason Statham'ın başrollerini Melissa McCarthy ile paylaştığı filmin oyuncuları, konusu ve çekim tarihi de merak konusu haline geldi.

AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.

AJAN FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Melissa McCarthy - Susan Cooper

- Susan Cooper Jason Statham - Rick Ford

- Rick Ford Rose Byrne - Rayna Boyanov

- Rayna Boyanov Jude Law - Bradley Fine

- Bradley Fine Miranda Hart - Nancy B. Artingstall

- Nancy B. Artingstall Bobby Cannavale - Sergio De Luca

- Sergio De Luca Allison Janney - Elaine Crocker

- Elaine Crocker Peter Serafinowicz - Aldo

- Aldo Richard Brake - Solsa Dudaev

- Solsa Dudaev Morena Baccarin - Karen Walker

- Karen Walker 50 Cent - Kendisi

- Kendisi Verka Serduchka - Kendisi

- Kendisi Björn Gustafsson - Anton

- Anton Nargis Fakhri - Lia

- Lia Michael McDonald - Patrick

- Patrick Mitch Silpa - Fredrick

- Fredrick Will Yun Lee - Timothy Cress

- Timothy Cress Carlos Ponce - Matthew Wright

- Matthew Wright Steve Bannos - Barmen Alan

- Barmen Alan Raad Rawi - Tihomir Boyanov

- Tihomir Boyanov Jessica Chaffin - Sharon

- Sharon Katie Dippold - Katherine

- Katherine Julian Miller - Nicola

- Nicola Zach Woods - Mor kravatlı adam

- Mor kravatlı adam Ben Falcone - Amerikalı turist

- Amerikalı turist Jamie Denbo - Kumarhane çalışanı

- Kumarhane çalışanı Iván Kamarás - Gece kulübü yetkilisi

- Gece kulübü yetkilisi Yuri Buzzi - Garson

- Garson Alessandro De Marco - Kumarhane çalışanı

De Marco - Kumarhane çalışanı Paul Feig - Sarhoş konuk

AJAN FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Paul Feig tarafından yönetilen 2015 yapımı aksiyon komedi türündeki film, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde çekildi.