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AJAN (SPY) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ajan filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Paul Feig'in yönetmenliğini üstlendiği Ajan filmi, sinemaseverlerin gündeminde yerini aldı. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Ajan filminin konusu, oyuncuları ve filmin detayları araştırılmaya başladı. İşte Ajan filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:34
AJAN (SPY) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ajan filminin oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

ABD'de çekilen aksiyon komedi türündeki Ajan filmi, televizyonlarda yayınlanmasının ardından birçok izleyicinin dikkatini çekerek en çok izlenenler listesindeki yerini aldı. Efsane oyuncu Jason Statham'ın başrollerini Melissa McCarthy ile paylaştığı filmin oyuncuları, konusu ve çekim tarihi de merak konusu haline geldi.

AJAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Susan Cooper CIA'de masa başı çalışan bir analisttir. Cooper aynı zamanda en kritik görevlerin başarıyla sonlandırılmasını sağlarken adı gizli kalan bir kahramandır. Partneri Bradley Fine ile iyi bir ikili olmuşlardır ancak son görevlerinde Bradley ile kurumun bir başka gözde ajanı olan Rick Ford'un kimlikleri ifşa olur. Ölümcül silah ticareti yapan tehlikeli bir şebekenin dünyasına sızarak yol açacakları felaketi önleme görevi Susan Cooper'ın olur. Cooper masa başından ilk kez sahaya adım atacağı bu görevde, içindeki tüm potansiyeli açığa çıkaracak ve fark etmediği yeteneklerini keşfedecektir.

AJAN FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

  • Melissa McCarthy - Susan Cooper
  • Jason Statham - Rick Ford
  • Rose Byrne - Rayna Boyanov
  • Jude Law - Bradley Fine
  • Miranda Hart - Nancy B. Artingstall
  • Bobby Cannavale - Sergio De Luca
  • Allison Janney - Elaine Crocker
  • Peter Serafinowicz - Aldo
  • Richard Brake - Solsa Dudaev
  • Morena Baccarin - Karen Walker
  • 50 Cent - Kendisi
  • Verka Serduchka - Kendisi
  • Björn Gustafsson - Anton
  • Nargis Fakhri - Lia
  • Michael McDonald - Patrick
  • Mitch Silpa - Fredrick
  • Will Yun Lee - Timothy Cress
  • Carlos Ponce - Matthew Wright
  • Steve Bannos - Barmen Alan
  • Raad Rawi - Tihomir Boyanov
  • Jessica Chaffin - Sharon
  • Katie Dippold - Katherine
  • Julian Miller - Nicola
  • Zach Woods - Mor kravatlı adam
  • Ben Falcone - Amerikalı turist
  • Jamie Denbo - Kumarhane çalışanı
  • Iván Kamarás - Gece kulübü yetkilisi
  • Yuri Buzzi - Garson
  • Alessandro De Marco - Kumarhane çalışanı
  • Paul Feig - Sarhoş konuk

AJAN FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Paul Feig tarafından yönetilen 2015 yapımı aksiyon komedi türündeki film, ABD'nin çeşitli eyaletlerinde çekildi.

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