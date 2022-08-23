Haberler Magazin AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

Aşk-ı Memnu dizisi, aradan geçen yıllara rağmen gündemden düşmüyor ve 2010 yılında yaptığı final ile ekranlara veda eden dizinin oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Efsane dizinin oyuncu kadrosunda yer alan birçok ünlü isim son haliyle şaşırtmaya devam ederken; dizideki unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Batuhan Karacakaya, Nur Fettahoğlu'nun son halleri haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 14:02 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 14:38
AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

Yayınlandığı yıl reyting rekorları kıran ve sık sık gündemde yer alan Aşk-ı Memnu, yaz sezonunda eski bölümleriyle Kanal D'de ekrana geldi. Yıllar önce yayınlanan final bölümünün, aynı gün ve saatte yayınlanmasına karar verilince, dizi tekrar gündemde yerini aldı ve dizinin oyuncuları araştırılmaya başladı.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

Halid Ziya Uşaklıgil'in 1990 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu edinirken; dizi hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü senaryosu ile yayınlandığı döneme damga vurmayı başarmıştı.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

Son bölümüyle nefes kesen ve aradan geçen 12 yıla rağmen gündemde yer almayı başaran dizi, özellikle final bölümüyle izleyicileri ekranlara kitlemişti.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

Aşk-ı Memnu dizisi yalnızca sahneleri ve oyuncu kadrosuyla değil, dizide geçen diyaloglar ve repliklerle de yıllar geçmesine rağmen unutulmaz dizilerden olmaya devam etti.

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

İşte aradan geçen yılların ardından, dizinin kadrosunda yer alan oyuncuların değişimi ve son halleri...

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

BEREN SAAT - BİHTER ZİYAGİL

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

ZERRİN TEKİNDOR - MATMAZEL

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

UFUK KAPLAN - KATYA

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

BARAN AKBULUT - BEŞİR

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

RANA CABBAR - SÜLEYMAN EFENDİ

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

FATMA KARANFİL - ŞAHESTE HANIM

AŞK-I MEMNU OYUNCULARININ SON HALİ! YILLARA MEYDAN OKUYAN DİZİ...

PELİN ERMİŞ - CEMİLE

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