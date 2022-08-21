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MasterChef yedeklere kim girdi? 21 Ağustos MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye 2022'nin son bölümde yedeklere girecek olan yarışmacı için 2 etaplı bir oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyunların ardından en başarılı isimler yedeklere girmeye hak kazandı. Peki, MasterChef yedeklere kimler girdi? İşte 21 Ağustos'ta yedeklere giren isimler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 03:00
MasterChef yedeklere kim girdi? 21 Ağustos MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacısı seçimi için 2 zorlu oyun oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde 2 etapta da en başarılı yemeği çıkaran isimler yedeklere girerek MasterChef yeni sezonda yer almaya hak kazandılar.


MASTERCHEF YEDEKLERE KİMLER GİRDİ?


MasterChef Türkiye son bölümde 2. etapta yarışmacılara verilen sürenin ardından Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonrasında en başarılı yemeği çıkaran yarışmacılar; Makbule Görkem Sema Göktuğ ve Cenkay oldu.

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