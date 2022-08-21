DÜNYANIN SONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Dünyanın Sonu (End of the World) filmi oyuncuları kimler, film ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Steven R. Monroe'nun oturduğu Dünyanın Sonu filminin konusu, oyuncuları ve filme dair detaylar merak edilenler arasında yerini aldı. İzleyicileri film şöleni yaşatacak ve bilim kurgu türündeki film aksiyon sahneriyle de nefes kesecek. İşte Dünyanın Sonu (End of the World) filmine dair merak edilenler...

DÜNYANIN SONU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dünya yüzeyinin çok yükseklerinden garip şekilli elektromanyetik plazma yağmurları yağmaktadır.

Her çarpma büyük güç kesintilerine sebep olur, elektrik ve haberleşme sistemlerini çökertir.

Bu kıyamet günü tam olarak bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibidir ve iki video kaset dükkanı tezgahtarının tam olarak hazırlandığı şey de budur.

DÜNYANIN SONU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?