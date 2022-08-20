Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Çifte yakın bir kaynağın açıkladığına göre Jennifer Lopez, Ben Affleck kendisine evlenme teklif ettiği geceden bu yana onunla evlenmeye hazırdı. Bu yüzden de işlerin son anda ters gitmemesi için bir an önce evlenmek istedi. Bu iddialara bakılırsa çift arasında bir an önce evlenmek isteyen taraf Jennifer Lopez oldu. Aslında Lopez, Affleck'i ne kadar sevdiğini ondan ayrıldıktan sonra yaptığı bir açıklamada da dile getirmişti. Üstelik bu açıklamayı yaptığında ayrılığın üzerinden yıllar geçmişti. 2017 yılında Lopez bir röportajda Affleck'e özlem duyduğunu anlatıp "Bizimki gerçek aşktı. İlişki bittiğinde kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diye konuşmuştu. Lopez, ikisinin de sürekli göz önünde olmasının ilişkilerini baskı altına aldığını ve aralarındaki romantizmi öldürdüğünü de ileri sürmüştü. Ben Affleck, Jennifer Lopez'den ayrıldıktan birkaç ay sonra Jennifer Garner ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, 2005'te evlendi ve 10 yıl sonra boşandı. Lopez de o ayrılığın ardından Marc Anthony ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten ikiz çocuk sahibi oldu.