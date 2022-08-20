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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Geçtiğimiz ay sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, ailelerinin ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşecek bir düğün töreni düzenleyerek, mutluluklarını paylaşmak istedi fakat düğün günlerinin hastanede geçmesiyle gündeme geldi. İşte Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftinin düğününe dair merak edilen detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:43
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tam 20 yıl sonra gerçekleşen düğünlerinde, beklenmedik bir olay gerçekleşti. Geçen ay kendi aralarında yaptıkları bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Affleck ve Lopez bu kez de mutluluklarını kalabalık bir aile ve arkadaş grubuyla paylaşmak için düğün yapmak için kollarını sıvadı fakat ünlü çiftin, kutlamalarının ilk gününü hastanede geçti. Üç gün sürecek olan düğün, beklenmedik bir kaza sebebiyle hastanede başladı. Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, misafirleri telaşlandırdı. Çiftin çocuklarından birinin kaza geçirdiği ve ambulansın o nedenle geldiği tahmin edilse de, gerçek sebebi kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Üç günlük düğünün yapılacağı malikaneye ambulans çağrılmasının sebebi, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un geçirdiği kaza olarak kayda geçti. Boldt, oğluna ait malikanede düşerek bacağından yaralanmıştı. Annesini kanlar içinde bulan Affleck de bunun üzerine ambulans çağırdı. Anne Boldt hastaneye kaldırılırken oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmadı. Affleck, hastanenin kapısı önünde gergin bir şekilde beklerken görüntülendi. Ben Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı bu nedenle, düğünü iptal etmeye gerek kalmadığı belirtildi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili başka olay daha gündeme geldi. Buna göre Affleck, 20 yıl önce ayrılıp yeniden bir araya geldiği ve bu kez nikah masasına oturduğu Jennifer Lopez ile düğününe, eski eşi Jennifer Garner'ı da davet etti ancak Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner, bu daveti kabul etmedi fakat bu evlilikten dünyaya çocukları düğüne katıldığından, Garner'ın bu evliliği normal karşıladığı çıkarımına varıldı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Jennifer Garner'a yakın bir kaynak Hollywood Life'a yaptığı açıklamada, oyuncunun çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi. Garner ile Affleck'in üç çocuğunun, hem Lopez ile hem de ikizleriyle gayet dostane ilişkiler içinde olduğunu da ifade etti. Geçtiğimiz Temmuz ayında Las Vegas'ta nikahları kıyılan Lopez ile Affleck ya da magazin basınının yıllar önce taktığı isimle Bennifer, bu hafta sonu bir de düğün yaparken; Page Six'in haberine göre de Affleck'in Georgia'daki malikanesinde yapılacak olan tören, kelimenin tam anlamıyla bir ünlüler geçidi olacağı; Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck ve Drea de Matte gibi isimlerin düğüne katılacağı öğrenildi.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Üç gün sürecek düğünde, kutlamalar cuma gecesi bir özel yemekle başlıyor. Ertesi gün, yani cumartesi düğün gerçekleşiyor. Bir sonraki gün de çiçeği burnunda evliler, konuklarına bir piknikle veda etmeye hazırlanıyor. Bu arada Jennifer Lopez'in düğün günü Ralph Lauren tasarımı bir gelinlik giyeceği belirtiliyor. Gösteri dünyasında JLo olarak anılan yıldızın gelinliği İtalya'da hazırlandı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz ay İtalya'da bir tatile çıkmıştı. Gelinliğin de bu sırada sipariş edildiği ifade ediliyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gösterişli düğün partisinin organizasyonunu ise bu konuda ünlü olan bir isim Colin Cowie üstleniyor. Cowie'nin aldığı ücretin, etkinliğin içeriğine göre 25 bin ile 25 milyon dolar arasında değiştiği biliniyor.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Çifte yakın bir kaynağın açıkladığına göre Jennifer Lopez, Ben Affleck kendisine evlenme teklif ettiği geceden bu yana onunla evlenmeye hazırdı. Bu yüzden de işlerin son anda ters gitmemesi için bir an önce evlenmek istedi. Bu iddialara bakılırsa çift arasında bir an önce evlenmek isteyen taraf Jennifer Lopez oldu. Aslında Lopez, Affleck'i ne kadar sevdiğini ondan ayrıldıktan sonra yaptığı bir açıklamada da dile getirmişti. Üstelik bu açıklamayı yaptığında ayrılığın üzerinden yıllar geçmişti. 2017 yılında Lopez bir röportajda Affleck'e özlem duyduğunu anlatıp "Bizimki gerçek aşktı. İlişki bittiğinde kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diye konuşmuştu. Lopez, ikisinin de sürekli göz önünde olmasının ilişkilerini baskı altına aldığını ve aralarındaki romantizmi öldürdüğünü de ileri sürmüştü. Ben Affleck, Jennifer Lopez'den ayrıldıktan birkaç ay sonra Jennifer Garner ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, 2005'te evlendi ve 10 yıl sonra boşandı. Lopez de o ayrılığın ardından Marc Anthony ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten ikiz çocuk sahibi oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

İnternetteki ABD kaynaklı birçok Magazin sitesinde yer alan bu iddiaya göre, ilk ayrılıklarından sonra büyük acı çektiğini itiraf eden Jennifer Lopez, bu kez Affleck'i kaybetmek istemedi. Onun evlenme fikrinden son anda vazgeçebileceğini düşündü. Lopez'in, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme ile Ben Affleck'in Jennifer Garner ile ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan kızı Seraphina da yapılan nikaha katıldı. Affleck'in diğer iki çocuğu ise nikah töreninde yer almadı.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Her ne kadar az konuklu sade bir düğün de olsa Lopez iki farklı gelinlik giydi. 52 yaşındaki Lopez, 4. evliliğini yaptığı sırada önce eski bir filminde kullanılan bir gelinliği giydi. Sonra da Zuhair Murad imzalı başka bir gelinlikle bunu değiştirdi. Bu arada Bennifer çiftinin bir süre sonra büyük bir düğün yapacağı da basına yansıyan iddialar arasında yerini aldı.

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