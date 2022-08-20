Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in düğün günü hastanede geçti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tam 20 yıl sonra gerçekleşen düğünlerinde, beklenmedik bir olay gerçekleşti. Geçen ay kendi aralarında yaptıkları bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren Affleck ve Lopez bu kez de mutluluklarını kalabalık bir aile ve arkadaş grubuyla paylaşmak için düğün yapmak için kollarını sıvadı fakat ünlü çiftin, kutlamalarının ilk gününü hastanede geçti. Üç gün sürecek olan düğün, beklenmedik bir kaza sebebiyle hastanede başladı. Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, misafirleri telaşlandırdı. Çiftin çocuklarından birinin kaza geçirdiği ve ambulansın o nedenle geldiği tahmin edilse de, gerçek sebebi kısa bir süre sonra ortaya çıktı.