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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizi, bu akşam da seyircilerini ekranlara kilitlerken Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in içinde bulunduğu karmaşık durumlar 5. bölümde de devam edecek. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm (5. bölüm) TEK PARÇA FULL İZLE ve geçen hafta neler oldu? sorusunun cevabı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 01:05 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 01:20
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 5. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, bu akşam da saat 20.00'de, 5. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen dördüncü bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 4. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nın 4. bölümünde, yıllar önce kendisini terk eden Emin'i karşısında gören Derya hayatının şokunu yaşar. Annesi ve komşusunu konuşurken duyunca yüzleşmek için gittiği Mert'in evinde Aylin'i gören Gizem, ikilinin arasında arkadaşlık dışında bir ilişki olduğunu düşünür. Derya'ya söyledikleri yalanın ortaya çıkmayacağını düşünen Mert ve Aylin ise Esra'nın planından habersizdir.

Esra, Derya'nın karşısına hiç hoş olmayan bir şekilde çıkar. Bu karşılaşma sonucu Aylin, Mert ve Derya için hiç istemediği bir karar vermek zorunda kalır. Melek hayatında bazı şeyleri yoluna soktuğunu düşünürken avukatından aldığı bir telefon tüm umutlarını soldurur. Aygün ise kızının başındaki derdi bildiği halde mahalleden kızına talip olan İlyas'la ilgili Melek'in aklını çelmeye çalışır.

Melek'e takıntılı bir aşk besleyen İlyas sevdiğini Zülfikar'a bırakmamaya kararlıdır. Derya'nın yanı başında olduğundan habersiz olan Sadi Payaslı, Songül'le atışmalarının gerçek bir çift atışmasına döndüğünün farkına varır. Payaslı yıllar sonra ilk kez bir kadınla akşam yemeği için randevulaşır ancak gece hiç tahmin etmediği bir adreste son bulur.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 5. BÖLÜM İZLE

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