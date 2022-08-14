Haberler Magazin KOD ADI LONDRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Londra (London Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

KOD ADI LONDRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Londra (London Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Babak Najafi'nin yönetmenliğini üstlendiği Kod Adı: Londra (London Has Fallen) filmi televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Sinemaseverler Kod Adı: Londra (London Has Fallen) filminin konusunu, oyuncularını araştırmaya devam ederken; Kod Adı: Londra filmine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:38
KOD ADI LONDRA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? Kod Adı: Londra (London Has Fallen) filminin oyuncuları kimler?

Kod Adı: Londra (London Has Fallen) filmi gündemde yerini aldı, izleyicilere sinema şöleni yaşatacak filmin konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başladı. İşte 2016 yapımı Kod Adı: Londra (London Has Fallen) filmine dair merak edilenler...

KOD ADI LONDRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiltere Başbakanının zamansız vefatı sonrası, Teşkilat Başkanı Lynne Jacobs (Angela Bassett), Londra'da düzenlenecek cenaze töreninde Banning'i (Gerard Butler) Başkan Asher'ın (Aaron Eckhart) yakın koruması olarak görevlendirir.

Dünyanın en güçlü liderlerinin katılacağı bu cenaze töreni, gelmiş geçmiş en yüksek güvenlikli organizasyon olma özelliği taşımaktadır. Liderlerin gelmeye başlamasından kısa bir süre sonra, Londra'da bombalar patlamaya başlar. Asher, Banning, ve Jacobs silahlı çatışmalar ve patlamaların ortasında kalırlar. Londra polisi ve silahlı kuvvetleri açığa çıkar ve iletişim kaynakları çöker.

Tek başına olayların göbeğinde kalan Banning, Başkan Asher'ın can güvenliğinden sorumlu olmakla beraber bu saldırıların arkasındaki isimleri de etkisiz hale getirmek durumundadır.

KOD ADI LONDRA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Gerard Butler
  • Aaron Eckhart
  • Morgan Freeman
  • Angela Bassett

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