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MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Müge Anlı yeni sezon program başlangıç tarihi belli oldu mu?

Milyonlarca kişinin severek takip ettiği ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon yayın tarihi araştırılmaya başladı. 'Müge Anlı ne zaman başlayacak, yeni bölüm tarihi ne zaman?' soruları gündemde yerini alırken; yeni sezonun başlangıç tarihine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:00
MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Müge Anlı yeni sezon program başlangıç tarihi belli oldu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert 15. yeni sezonunda atv ekranlarında izleyicilerle buluşmak için geri sayıma devam ediyor ve milyonların sıkı takipçisi olduğu programın yayın tarihi araştırılıyor. Faili meçhul cinayetleri aydınlatan, kayıpları bulan, aileleri kavuşturmasıyla bilinen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından yeni sezon tarihini açıklamasıyla birlikte detaylar belli oldu. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başlangıç tarihine dair detaylar...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 15. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı, Instagram hesabından yeni sezon başlangıç tarihini duyurdu ve 29 Ağustos Pazartesi günü ilk bölüm ile seyirci karşısına çıkacağını açıkladı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da ATV'de ekrana gelmeye devam edecek.

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