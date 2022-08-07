Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Futbol ve magazin dünyasında sık sık gündeme gelen ve ilişkilerinin başlangıcından itibaren sansasyon yaratan Mauricio Icardi ve Wanda Nara çiftinin boşanacağına dair iddialar günden güne güçleniyor.
Nara ve Icardi evliliklerinin 8. yılında, ikinci kez zorlu bir döneme giriyor. Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses dosyaları ise çiftin gündemini yakından takip edenler için boşanma iddialarını güçlendiriyor.
Tüm bu iddialara rağmen, Arjantinli forvet tüm bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Birkaç ay önce Icardi'nin, China Suarez adlı bir modelle birlikte olduğu ve bu ihanetin ardından evlilik için sonun yaklaştığı konuşuluyor.