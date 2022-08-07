Haberler Magazin Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Monza golcüsü Mauricio Icardi ile eşi Wanda Nara'nın boşanacağına dair iddialar, ses kayıtlarıyla birlikte kanıtlanmış oldu ve Wanda Nara'nın söyledikleri oldukça dikkat çekti. Boşanma aşamasında olduklarına dair ihtimaller kuvvetlenirken; İtalyan basını başta olmak üzere, neredeyse tüm dünyada gündem olan Mauricio Icardi ve Wanda Nara evliliğinin bitip bitmeyeceği merak edilmeye başladı. İşte Mauricio Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma iddialarında ortaya çıkan ses kayıtları ve yeni detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 14:46 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 14:59
Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Futbol ve magazin dünyasında sık sık gündeme gelen ve ilişkilerinin başlangıcından itibaren sansasyon yaratan Mauricio Icardi ve Wanda Nara çiftinin boşanacağına dair iddialar günden güne güçleniyor.

Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Nara ve Icardi evliliklerinin 8. yılında, ikinci kez zorlu bir döneme giriyor. Nara'ya ait olduğu iddia edilen bazı ses dosyaları ise çiftin gündemini yakından takip edenler için boşanma iddialarını güçlendiriyor.

Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Tüm bu iddialara rağmen, Arjantinli forvet tüm bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Birkaç ay önce Icardi'nin, China Suarez adlı bir modelle birlikte olduğu ve bu ihanetin ardından evlilik için sonun yaklaştığı konuşuluyor.

Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Ses kaydında, Arjantinli forvet Maxi Lopez'in eski eşi Nara'nın, Icardi'den ayrılmak için girişimlere başladığını "Arjantin'e Mauro'dan boşanacağım için geldim. Şu an boşanmayı planlıyorum. Birkaç gün daha kalacağım ve sonra ihtiyacım olan her şeyi almak için geri geleceğim. Boşanmak için bir şeyler ayarlıyorum, çünkü artık dayanamıyorum." dediği kaydedilirken; Nara'nın konuya dair bir açıklama yapıp yapmayacağı da merak ediliyor.

Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Icardi ve Nara boşanmada yaklaşık 60 milyon Euro'luk varlıklarını paylaşacakları düşünülüyor. Nara'nın yönetminde olan Icardi'ye ait World Marketing Football şirketi ve Mauro Icardi'nin 'MI9' markası ve 2017'de iş birliği yapmaya başladığı giyim ve kozmetik markası 'Wan Collection'ın da akıbeti şimdiden araştırılanlar arasında yer alıyor.

Mauricio Icardi ve Wanda Nara boşanıyor mu? Ortaya çıkan ses kayıtları...

Icardi ise bu iddiaları reddetmek ve kendini savunmak için sosyal medya hesabını kullanıyor. Corriere della Sera'ya göre Wanda Nara ile samimi bir fotoğrafını paylaşan Icardi, 'Hayatım hakkında bir şeyler icat edenler ve onlara inananlar arasında beni daha fazla kim üzüyor bilmiyorum. Ne yazık ki Arjantin'e düşen televizyon bombası bir deprem yarattı" diyerek iddiaların karşısında durmaya devam ediyor.

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