ÇELİK YUMRUKLAR (REAL STEEL) FİLMİNİN KONUSU NE? Çelik Yumruklar filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Çelik Yumruklar filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Çelik Yumruklar filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2011 yapımı macera filmi Marslı detayları haberimizde...

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eski organizatörlerden Charlie, hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamaktadır. Sonunda dibe vurur ve kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak boksör bir robot yapıp, eğitmek üzere bir araya gelir. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir şans daha elde ederler.

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