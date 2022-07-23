MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? | 23 Temmuz Cumartesi MasterChef 2022 18. bölüm saat kaçta başlayacak? - MasterChef Elemeler

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kitleyen MasterChef Türkiye her bölümüyle dikkat çekmeye devam etti.

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar ünlü şefler, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanmak için mücadele vermeye devam etti.

MasterChef Türkiye 23 Temmuz Salı günü ekranlara geldi. Yarışmacılar belirlenen zaman içerisinde sundukları yemeklerle şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni bölümü 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'da TV8'de yayınlanacak.