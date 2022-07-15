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İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE? İntikam filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Martin Campbell'in üstlendiği 2017 yapımı İntikam filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; İntikam filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 17:07
İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE? İntikam filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

İntikam filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, İntikam filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2017 yapımı macera filmi İntikam detayları haberimizde...

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Restoran sahibi olan Quan, zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

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İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Katie Leung
  • Jackie Chan
  • Rufus Jones
  • Mark Tandy
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