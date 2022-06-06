SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyunu 6 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 126. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu eleme adayı belli oldu. Takım arkadaşları tarafından en çok oyu alan Anıl haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.