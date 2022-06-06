Haberler Magazin SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu

SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu

Survivor'da heyecan haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıktı. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?' sorgulamalarını sürdürürken; 6 Haziran Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 4. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 00:05
SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 6 Haziran Survivor dördüncü eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyunu 6 Haziran Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 126. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı böylelikle eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ada konseyinde yapılan oylama sonucu eleme adayı belli oldu. Takım arkadaşları tarafından en çok oyu alan Anıl haftanın 4. eleme adayı olarak belirlendi.

DİĞER
Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı! Ali Kırca’nın son hali gündeme oturdu!
Kuruluş Osman 97. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Yenişehir’e İslam’ın sancağını dikeceğiz!"
Jesus'tan eski yıldızına teklif! "Gel birlikte şampiyon olalım"
Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminin konusu nedir?
tv8 CANLI YAYIN İZLE (HD) - tv8 dizileri / TV8 YAYIN AKIŞI / tv8 CANLI İZLE📺
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR? | Sivrisinek kaşıntısı nasıl geçer? Sinek ısırığı nasıl önlenir? Evde doğal yöntemlerle sinek ısırıklarına son!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hırvatistan ile Fransa yenişemedi! Hırvatistan ile Fransa yenişemedi! 23:40
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... Ağaoğlu'dan transfer sözleri! Ahmetcan ve Uğurcan... 22:27
Hırvatistan -  Fransa maçı CANLI Hırvatistan -  Fransa maçı CANLI 21:41
F.Bahçe'den TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi açıklaması F.Bahçe'den TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi açıklaması 21:24
Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." Bakasetas'tan flaş transfer açıklaması! "Çok iyi bir teklif..." 21:15
Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! Umut Bozok'tan flaş Galatasaray sözleri! 20:44
Daha Eski
Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... Cimbom'a Marcao piyangosu! İşte o rakam... 20:24
Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! Ay-Yıldızlılar Litvanya maçına hazır! 20:20
Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı Süper Lig devinden Cavani bombası! İlk görüşme yapıldı 19:50
Konyaspor'dan çifte imza! Konyaspor'dan çifte imza! 19:25
Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... Beklenmedik ayrılık! Jesus 'kalsın' demişti ama... 19:20
Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! 18:50