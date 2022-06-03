Haberler Magazin SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıkacak. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?' sorgulamalarını sürdürürken; 3 Haziran Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 1. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 17:30
SURVIVOR 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 3 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Büyük bir rekabet içinde geçecek yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 123. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?

Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan

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