Haberler Magazin SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'den giden yarışmacı kim oldu? İşte adaya veda eden isim...

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'den giden yarışmacı kim oldu? İşte adaya veda eden isim...

Survivor'da 24 Mayıs Salı akşamı eleme heyecanı yaşanacak ve 4'lü eleme potasındaki isimlerden biri adaya veda edecek. Sona yaklaştıkça artan rekabet devam ederken; Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude'nin eleme adayı olduğu bölümde, hangi isim adaya veda edecek? İşte Survivor'dan elenen yarışmacı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 15:40
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? | Survivor All Star 2022'den giden yarışmacı kim oldu? İşte adaya veda eden isim...

Survivor All Star 2022'nin 24 Mayıs Salı günü izleyicilerle buluşacak yeni bölümünde eleme heyeacanı yaşanacak. Büyük bir rekabet yaşanan yarışmada heyecan doruğa çıkarken bir yarışmacı daha şampiyonluk hayallerine veda edecek. İşte Survivor'a veda eden isim...

SURVIVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dörtlü eleme potasında bu akşam bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Survivor All Star'dan bu hafta elenen yarışmacı, yayınlanan yeni bölümün ardından haberimizde yer alacak.

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sude

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SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı Ayşe, 3. eleme adayı ise Hikmet oldu. Haftanın 4. eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ünlüler takımından Sude olarak belirlendi.

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