Haberler Magazin SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan haftanın 4. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıktı. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?' sorgulamalarını sürdürüyor. 23 Mayıs Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 4. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 23:08 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022 Salı 00:00
SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yeni haftanın 4. dokunulmazlık oyunu 23 Mayıs Pazartesi günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 112. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 4. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVIVOR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı Ayşe, 3. eleme adayı ise Hikmet oldu. Haftanın 4. eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Ünlüler takımından Sude oldu.

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