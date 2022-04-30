Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

2017 yılında evlenen ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basket sahasında hünerlerini sergiledi. İki ünlü ismin de sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi oranı var. Attıkları her adım magazin basınında yer bulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in son instagram paylaşımları da çok konuşulacak.
Burak Özçivit eşiyle basket oynadığı görüntüleri 20.7 milyon takipçisinin bulunduğu instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, 'Rakibim büyük' notunu düşen yakışıklı oyuncu Fahriye Evcen ile basket sahasında kıyasıya rekabet etti.
2019 yılında oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin basketbol oynadığı anlar takipçilerinden kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.