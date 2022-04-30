Haberler Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

Ünlü çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit basketbol maçı yaptı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özçivit o anları, "Rakibim büyük. süpriz sonlu" notuyla paylaştı. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 14:10
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

2017 yılında evlenen ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basket sahasında hünerlerini sergiledi. İki ünlü ismin de sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi oranı var. Attıkları her adım magazin basınında yer bulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in son instagram paylaşımları da çok konuşulacak.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

Burak Özçivit eşiyle basket oynadığı görüntüleri 20.7 milyon takipçisinin bulunduğu instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, 'Rakibim büyük' notunu düşen yakışıklı oyuncu Fahriye Evcen ile basket sahasında kıyasıya rekabet etti.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

2019 yılında oğulları Karan'ın dünyaya gelmesiyle birlikte ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çiftin basketbol oynadığı anlar takipçilerinden kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

Çiftin sürpriz sonlu paylaşımında son karede sahaya 3 yaşındaki oğulları Karan da giriyor. Burak Özçivit'in paylaşımına Fahriye Evcen, 'Son kareye bitiyorum' yorumunu yaptı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen doğumdan sonra oğlu Karan'ı büyütmek istediği için bir süre setlere ara vermişti. Oyuncu uzun bir aradan sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle setlere döndü. Dizide 'Akça Hatun' karakterini canlandıran oyuncu yoğun çalışma temposundan arta kalan zamanları oğluyla birlikte geçiriyor.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

Burak Özçivit de ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Oyuncu, 'Osman Bey' karakteriyle 3 sezondur başarılı bir performans sergiliyor.

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