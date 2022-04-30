Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basketbol maçı yaptı! 'Rakibim büyük' dedi sürpriz sonlu paylaşım geldi

2017 yılında evlenen ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti basket sahasında hünerlerini sergiledi. İki ünlü ismin de sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi oranı var. Attıkları her adım magazin basınında yer bulan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in son instagram paylaşımları da çok konuşulacak.