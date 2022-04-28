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SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da eğlenceli anlar! Arkadaşlarınıza sorduk...

2022 Survivor All Star'da heyecan dorukta... Survivor'un en eğlenceli oyunlarından biri olan arkadaşlarınıza sorduk oyunu ile izleyiciye keyifli dakikalar yaşandı. Peki, Arkadaşlarınıza sorduk oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 01:40 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 01:40
SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da eğlenceli anlar! Arkadaşlarınıza sorduk...

Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Adada kıyasıya rekabete son veda eden isim Gökhan Keser olmuştu. Survivor'un 28 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde eğlenceli bir yarışma dikkat çekti. Arkadaşlarınıza sorduk isimli yarışmada eğlenceli anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...

SURVIVOR ARKADAŞLARINIZA SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survior'un 28 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde arkadaşlarınıza sorduk oyunu oynandı. Eğlenci anların yaşandığı oyunu kazanan Evrim oldu ve arsa ödülünün sahibi oldu.


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