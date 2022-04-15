SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan son sürat devam ediyor. 15 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu. Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 15 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

15 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 15 Nisan Cuma günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından haftanın ilk eleme adayı netlik kazanacak.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı yapılan ada konseyi sonrası belli olacak. Gönüllüler takımında en çok oyu alan yarışmacı eleme potasına gidecek. Konseyin hemen ardından eleme adayı haberimizde yer alacak.