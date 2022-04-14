SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Nisan ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

Survivor'da heyecan devam ediyor. 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan 78. bölümde ödül oyunu kıyasıya bir rekabet içinde geçti. Yarışmacılar ödülü duyduklarında oldukça mutlu olurken, hazırlanan parkurda mücadeleler nefesi kesti.

Yarışmadan önce takımlara istedikleri menü soruldu. Yarışmacılar menüyü belirledi ve kendi tercih ettikleri yemekler için yarıştı.

SURVIVOR 2022 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 NİSAN

Survivor All Star 78. bölümde ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüller takımının mücadelesinde kazanan taraf ünlüler oldu ve ödülün sahibi oldu.