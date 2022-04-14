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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Nisan ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan ödül oyununun galibi merak ediliyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında yapılan ödül oyununda kazanan belli oldu. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor 14 Nisan kim kazandı, Survivor All Star ödül oyunu galibi, Survivor 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Survivor'a ait detaylar ve bilinmesi gerekenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:40 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:50
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 Nisan ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

Survivor'da heyecan devam ediyor. 14 Nisan Perşembe günü yayınlanan 78. bölümde ödül oyunu kıyasıya bir rekabet içinde geçti. Yarışmacılar ödülü duyduklarında oldukça mutlu olurken, hazırlanan parkurda mücadeleler nefesi kesti.

Yarışmadan önce takımlara istedikleri menü soruldu. Yarışmacılar menüyü belirledi ve kendi tercih ettikleri yemekler için yarıştı.

SURVIVOR 2022 ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 NİSAN
Survivor All Star 78. bölümde ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüller takımının mücadelesinde kazanan taraf ünlüler oldu ve ödülün sahibi oldu.

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