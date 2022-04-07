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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Nisan Survivor Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununu kazanan takım...

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor ve her geçen gün artan rekabet ekrana yansımaya devam ediyor. 7 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümde alev topuyla oynanan parkur oyununda heyecan doruğa çıkacak. Anlat ve Bil Bakalım oyununda ise yarışmacılar mücadele ederken, yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor All Star ödül oyunu izle, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazanacak? 7 Nisan Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? sorularının cevabını sorgulamayı sürdürecek. İşte Survivor All Star 71. bölüm hakkında merak edilen detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 11:39 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 12:00
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 Nisan Survivor Anlat ve Bil Bakalım oyununu kim kazandı? Ödül oyununu kazanan takım...

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor All Star 2022'de bu akşam yarışmacılar ödülün sahibi olmak için kıran kırana mücadele edecek. Peki, 7 Nisan Survivor 71. bölümde ödül oyununu hangi takım kazanacak? İşte detaylar...

7 NİSAN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam Survivor All Star'da ekrana gelecek ödül oyunun ardından kazanan takım yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte haberimizde yer alacak.

7 NİSAN SURVIVOR ANLAT VE BİL BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bu akşam Survivor All Star 71. bölümde ekrana gelecek Anlat ve Bil Bakalım oyunun ardından kazanan takım yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte haberimizde yer alacak.

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