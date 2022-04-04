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SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor All Star 4 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın 4 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde haftanın 4. dokunulmazlık oyununun galibi araştırılıyor. Arama motorlarında 'Survivor izle, Survivor 4 Nisan Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle' gibi ifadeler yer sorgulanıyor. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor 4 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim olacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2022 Pazartesi 13:30
SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor All Star 4 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?

Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele beklenirken; 4 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununun detayları araştırılıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edeceği dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor All Star'da bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan belli olduğunda kazanan takımn hangisi olduğu haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Ardından, Barış Murat Yağcı ikinci eleme adayı oldu ve 3. eleme adayı da Gizem olarak belirlendi.

SURVIVOR'DAN KİM ELENECEK?

Survivor'da elenen isim, oynanan 4 dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde belli olacak.

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