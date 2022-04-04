SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? | Survivor All Star 4 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?

Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyununda kıran kırana bir mücadele beklenirken; 4 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununun detayları araştırılıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımının ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edeceği dokunulmazlık oyununa dair merak edilenler haberimizde...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor All Star'da bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan belli olduğunda kazanan takımn hangisi olduğu haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Ardından, Barış Murat Yağcı ikinci eleme adayı oldu ve 3. eleme adayı da Gizem olarak belirlendi.

SURVIVOR'DAN KİM ELENECEK?

Survivor'da elenen isim, oynanan 4 dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde belli olacak.