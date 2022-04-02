Haberler Magazin SURVIVOR YOKLUK ADASI'NA KİM GİTTİ? 2 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu

SURVIVOR YOKLUK ADASI'NA KİM GİTTİ? 2 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 2 Nisan'da yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı merak ediliyordu. Öte yandan Survivor'a yeni bir format getirildi. Artık bundan sonra belirlenecek olan adaylar 24 saat boyunca yokluk adasında kimseyle iletişim kurmadan kalacak. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 2 Nisan, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle, eleme adayı kim oldu? gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor 2 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 00:15
SURVIVOR YOKLUK ADASI'NA KİM GİTTİ? 2 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor'da heyecan devam ediyor. 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya rekabet etti. Peki Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 NİSAN
Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Gönüllüler oldu.

YENİ FORMAT YOKLUK ADASI!
Sürgün adasının sona ermesinin ardından Survivor'da artık eleme adayları yokluk adasına gidecek. Belirlenecek olan adaylar kimseyle iletişim kurmadan 24 saat boyunca yokluk adasında kalacak.

ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı, yapılan oylama sonucunda Barış Murat Yağcı oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Ayşe Yüksel.

DİĞER
Garip filminin dünya tatlısı Fatoş'u son hali ile 'yok artık' dedirtti! Kemal Sunal'lı Garip filminin Fatoş'u Ece Alton şimdi ne yapıyor?
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor