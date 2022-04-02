SURVIVOR YOKLUK ADASI'NA KİM GİTTİ? 2 Nisan Survivor ikinci eleme adayı belli oldu

Survivor'da heyecan devam ediyor. 2 Nisan Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununda müthiş bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya rekabet etti. Peki Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 NİSAN

Survivor All Star'da yayınlanan yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Gönüllüler oldu.

YENİ FORMAT YOKLUK ADASI!

Sürgün adasının sona ermesinin ardından Survivor'da artık eleme adayları yokluk adasına gidecek. Belirlenecek olan adaylar kimseyle iletişim kurmadan 24 saat boyunca yokluk adasında kalacak.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı, yapılan oylama sonucunda Barış Murat Yağcı oldu.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Ayşe Yüksel.