Haberler Magazin 📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm TRT1 TEK PARÇA İZLE

📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm TRT1 TEK PARÇA İZLE

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm izleyenlerin karşısına çıkacak. 31 Mart Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full izle, TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 25. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2022 Perşembe 12:00
📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm TRT1 TEK PARÇA İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 31 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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BARBAROSLAR 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir? Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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