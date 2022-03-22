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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 22 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim?

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Yarışmanın 22 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununun sahibi merak ediliyor. Arama motorlarında Survivor izle, Survivor 22 Mart, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu izle gibi ifadeler yer aldı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 22 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim oldu? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 17:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor All-Star 22 Mart dokunulmazlık oyununun galibi kim?

Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. 22 Mart Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 MART

Survivor All Star'da yayınlanacak yeni bölümde yarışmacılar arasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan belli olduğunda haberimizde yer alacak.

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev.

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Evrim Keklik, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel.

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