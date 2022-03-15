📺Masumlar Apartmanı 62. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Masumlar Apartmanı son bölüm izle (Masumlar Apartmanı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı 15 Mart Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 62. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri.

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MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM KONUSU

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir. Naci, Safiye'nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye'ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye'nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Han, Ceylan'ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han'ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

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👉MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM İZLE

👉MASUMLAR APARTMANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM İZLE