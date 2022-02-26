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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 26 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 26 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucunda haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor 26 Şubat 1. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 15:59
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 26 Şubat 1. eleme adayı belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 1. eleme adayı belli olacak. 26 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor All Star'da 1. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR ALL STAR'DA 1. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

26 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ve eleme adayı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da son elenen isim merak edildi. Gönüllüler takımından Yasin, Gökhan ve Yunus Emre; Ünlüler takımından ise Nagihan eleme adayı olmuştu. Bu dört isim arasından elenen yarışmacı Yunus Emre oldu...

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