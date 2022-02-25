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📺Yalnız Kurt 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Yalnız Kurt 6. bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle

Atv'nin izleyicileri ekran başına kilitlediği yeni dizisi Yalnız Kurt'un 5. bölümü sevenleriyle buluştu. 5. bölümü izlenirken, merakla beklenen 6. bölüm fragmanı için izleyenler tarafından arama motorlarında araştırma yapılıyor. Peki Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı... Atv Yalnız Kurt izle, Yalnız Kurt yeni bölüm izle, Yalnız Kurt tek parça izle, Yalnız Kurt full izle...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 00:16
📺Yalnız Kurt 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Yalnız Kurt 6. bölüm izle - atv CANLI İZLE Yalnız Kurt izle

Atv'nin izleyicileri ekran başına kilitlediği yeni dizisi Yalnız Kurt'un 5. bölümü sevenleriyle buluştu. Milyonlar ekran başına kilitleyen bölüm, 'KirliOyunlar' etiketi ile sosyal medyaya damga vurdu. 5. bölümü izlenirken, merakla beklenen 6. bölüm fragmanı için izleyenler tarafından arama motorlarında araştırma yapılıyor. Söz konusu fragmana Altay'ın "Ok yaydan bir kere çıkar, geri dönüşü yok!" sözleri damga vurdu. İşte başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran ve Damla Colbay'ın yer aldığı Yalnız Kurt'un yeni bölüm fragmanı...


YALNIZ KURT 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir.

Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar.

Hilmi Kopanlı'nın cesedi bulunduktan sonra ise her yerde dengeler değişir, yeni planlar ve pazarlıklar yapılmaya başlanır. Gerginlik yine en üst seviyeye çıkmakta herkes birbirinden şüphelenmektedir.

Altay bu denge ortamında Doğan'a karşı güvenini iyice artırmakta Sare ile yeni yollar düşünmektedir. Hedefleri 5 numarayı ortaya çıkarmaktır. Plan işler. Sare'nin de desteğiyle, Doğan Mira'yı ikna eder.

Hangarda, 5 numara için özel bir dövüş gecesi düzenlenecektir. Nizam'ın bile olmayacağı, seyircisiz, sadece Mira ve 5 numaranın olacağı özel bir gece.

Herkes, Altay'ın karşısına rakip olarak Doğan'ın çıkacağı önemli gecenin davetlisi olan, "5 Numarayı" merakla beklemektedir.

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