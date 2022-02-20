Haberler Magazin 📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 21. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 21. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 21. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı dizisi, 20. bölümüyle takipçilerinin beğenisini kazanmıştı. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 21. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 21. ve en son yayınlanan bölümü...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 15:41
📺Yargı SON BÖLÜM İZLE | Yargı 21. bölüm izle - Kanal D Yargı izle (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 13 Şubat Pazar günü ekranlara gelecek. Yargı 20. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 20. bölümü...

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YARGI 21. BÖLÜM KONUSU

Ceylin'i aklayabilmek adına sınırlarının uçlarında dolaşan Ilgaz için Niyazi'nin ölümü adeta bir şok etkisi yaratır. Ilgaz da, Ceylin de hem adli olarak hem de vicdanen büyük bir vakanın ortasında kalmışlardır. Savaş baltalarını iyice bileyen Yekta, ortaya çıktığı gibi hayatına son veren Niyazi'nin ardından Ilgaz ve Ceylin'in savunmalarının zayıfladığını fark eder. Şimdi davasına daha çok asılmak için bilgi toplamak ve bunları delillerle kuvvetlendirmek sırası ondadır. Ancak herkesi şok edecek beklenmedik bir hamlenin onların cephesinden geleceğini henüz bilmemektedir.

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