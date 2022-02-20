SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 20 Şubat 2. eleme adayı belli oldu mu? Survivor sürgüne kim gitti?

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da 2. eleme adayı belli oldu. 20 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda kazanan taraf Ünlüler takımı olurken, Gönüllüler ekibi konseyde takımdan bir kişiyi sürgün adasına gönderdi. Peki 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasın kim gitti? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

20 Şubat Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf Gönüllüler takımı olurken, eleme adayı Yasin oldu ve Sürgün Adası'na giden ikinci yarışmacı oldu.