Burak Deniz doğum gününü rekortmen dalışçı Şahika Ercümen ile kutladı!

Önceki gün Kuruçeşme'de bir mekânda 31'inci yaş gününü kutlayan Burak Deniz, çıkışta serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile görüntülendi.

Ercümen ile el ele yürüyen ve onun çantasını taşıyan Deniz, kameraları görünce neye uğradığını şaşırdı. Ercümen, hızlı adımlarla uzaklaşırken Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtlamak için durdu. Kafasındaki şapkasıyla tanınmamak için uğraşsa da başarılı olamayan oyuncu, yakalanma anına kendisi de güldü.

Hürriyet'in haberine göre; gazetecilerin, elindeki kadın çantasını fark etmesiyle, "Çanta benim desem inanmayacaksınız zaten, arkadaşımın çantasını taşıyorum" diyen Deniz, ekimde bir yıllık sevgilisi Didem Soydan'dan ayrılmıştı. Aldığımız bilgilere göre Şahika Ercümen ile yakınlaşması, ortak bir proje için bir araya geldikten sonra başladı. Deniz'in, Ercümen'in Instagram postlarını beğenmesi de dikkatlerden kaçmadı.