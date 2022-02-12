📺Gönül Dağı SON BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Gönül Dağı 51. bölüm izle (Gönül Dağı TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 51. bölümüyle 12 Şubat Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 51. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

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GÖNÜL DAĞI 51. BÖLÜM KONUSU

Ellerindeki son fırsatı da yitiren amcaoğulları üzgün haldedir. İcat işlerine birlikte devam edememelerinin etkisiyle ayrı yollara savrulmalarına neden olan bu durum, amcaoğullarının hayatlarında nasıl gelişmelere sebep olacaktır? Rıfat'ın kahveyi satılığa çıkartması başta Meryem olmak üzere herkesi üzer. Ameliyat parasını toparlamak için tüm kasabalı el ele verirken, bu birliğin sonunda hedefe ulaşabilecekler midir? Öte yandan Mezarcı İlyas'ın ölümüyle kötü günler geçiren Asya'yı bekleyen gelişme ne olacaktır?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı...

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