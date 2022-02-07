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Fadzillah Lubabul ile El Haşimi'nin düğünü bir hafta sürdü!

Güneydoğu Asya'nın şehir devleti Brunei'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kızı Fadzillah Lubabul, Iraklı El Haşimi ile görkemli bir düğün sonrası dünya evine girdi. Dünyanın en zengin insanları arasında gösterilen Brunei Sultanı Bolkiah'ın kızının düğünü bir hafta sürdü ve yapılan tören gündeme damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 11:18
Fadzillah Lubabul ile El Haşimi'nin düğünü bir hafta sürdü!

Güneydoğu Asya'nın şehir devleti Brunei'nin Sultanı Hassanal Bolkiah'ın kızı ve El Haşimi'nin bir hafta süren görkemli düğün herkesin beğenisi kazandı.

Fadzillah Lubabul ile El Haşimi'nin düğünü bir hafta sürdü!

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Sultan Bolkiah'ın kızı Prenses Fadzillah Lubabul, kraliyet sarayı Istana Nurul Iman'da düzenlenen ihtişamlı bir törenle dünyaevine girdi.

Fadzillah Lubabul ile El Haşimi'nin düğünü bir hafta sürdü!

ABARTILI TAKILARI DİKKAT ÇEKTİ

Geçen yıl aralık ayında duyurulan düğünde Prenses Fadzillah Lubabul'un çok sayıda kıyafet değiştirmesi ve abartılı takıları da herkesin dikkatini çekti.

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