SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da kim elendi? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2022 Survivor All Star

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

SURVIVOR'DA 29 OCAK CUMARTESİ NELER YAŞANDI?

Survivor 2022: All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve kritik ada konseyinde eleme adayı seçilerek sürgün adasına gönderilen isim ile ilgili son dakika detayları şöyle;

29 Ocak 2022 Cumaretsi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022: All Star son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki dokunulmazlık mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Kırmızı ve mavi takımlarda kozlarını paylaşan ünlüler ve gönüllüler takımlarından birisi parkur oyunlarında başarılı olarak dokunulmazlık zırhına sahip olurken diğer kritik ada konseyinde eleme adayı seçerek sürgün adasına gönderdi.

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kadın ve erkek yarışmacılar kendi aralarında yarışmak için parkurdaki yerlerini aldı. İlk olarak kadın yarışmacılar kozlarını paylaştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde kritik dokunulmazlık oyununda ilk olarak sahneye çıkan kadın yarışmacılar arasındaki kıran kırana mücadelede kazanan taraf 8-5'lik skorla gönüllüler takımı oldu.