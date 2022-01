Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'e ağır sözler! "Bizden utanıyor"

Georgina Rodriguez'in The Sun'a konuşan bazı ailele üyeleri ünlü modele tepki gösterdi. Rodriguez için sonradan görme diyen dayısı, Georgina'nın milyoner futbolcu Ronaldo ile tanıştıktan sonra ailesini unuttuğunu iddia etti.

'BANA NELER OLUYOR?'



Tanışma anlarını anlatan Georgina Rodriguez, Ronaldo'yu görür görmez aşık olduğunu belirtiyor. 'Cristiano ile tanıştığım gün işe gidiyordum' diyen Rodriguez sözlerine şöyle devam ediyor 'Ben çalıştığım mağazaya girerken mağazadan çok yakışıklı bir adam çıkıyordu. Bir anda midemde bir karıncalanma hissettim. Kendi kendime 'bana neler oluyor böyle?' dedim."



"EV DEĞİL DEPOYDU"



İlk gençlik yıllarında İspanya'nın Jaca kentinden, başkent Madrid'e taşınan Rodriguez, Madrid'teki hayatının tam manasıyla korkunç olduğunu söylüyor. Ayda 250 sterlin kira ödediği bir evde oturan Rodriguez'in evi aslında normal bir ev değil bir depoymuş.



"BİZDEN UTANIYOR"



Ajansspor'un haberine göre; The Sun'a konuşan dayı Jesus Hernandez yeğeni hakkkında şunları söyledi: ''Biz de onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor. Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı.''

"FATURALARINI BİLE BEN ÖDERDİM"



Hernandez konuşmasının devamında iki yeğenini de her zaman koruduğunu şu sözlerle ifade ederek, "Her zaman Georgina ve kız kardeşini koruyup kolladım. Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben öderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Georgina, eniştem Arjantin'e gönderilene kadar benim yanımda yaşadı.'' diye konuştu.



"BİZE BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLE SÖYLEMEDİ"



Hernandez ünlü modelin İspanya'dan Fransa'ya uyuşturucu kaçırırken yakalanan ve 10 yıl hapse mahkûm edilen babası hakkında şunları söyledi: "Georgina'nın babası 3 yıl önce Arjantin'de 70 yaşındayken öldü. Georgina bize bunun haberini bile vermedi. Kimse bana Jorge'un öldüğünü söylemedi. Neden bunu bize söylemediğini bilmiyorum.''



"CRISTIANO'NUN FACEBOOK SAYFASINA YAZDIM"



Yeğeni ile defalarca iletişime geçmeye çalıştığını söyleyen Jesus Hernandez, "Defalarca onunla konuşmaya çalıştım. Hatta Cristiano'nun Facebook sayfasına 'Dünyanın en kötü kadını yanında. Eğer bilmek istiyorsan bana ulaş, sana anlatırım' yazdım'' dedi."



"İMZALI FORMAYI ÇOK GÖRDÜ"



Georgina Rodriguez hakkında konuşan bir diğer isim ise ünlü modelin üvey kız kardeşi Patricia Rodriguez idi. Patricia, üvey kız kardeşi hakkında şunları söyledi: "Oğlumun doğum gününde üvey kız kardeşime Cristiano'ya oğlum için bir forma imzalayabilir mi diye sormasını istedim. O ise bana hayır dedi ve Cristiano tatildeyken onu bunaltmayacağını söyledi. Bize bir imzalı formayı bile çok gördü.

YENİ PROJESİNİ DUYURMUŞTU



Ailesinin açıklamaları ile gündeme gelen Georgina Rodriguez geçtiğimiz günlerde yeni projesini duyurmuştu. Ünlü model ile 'I am Georgina' (Ben Georgina) adlı proje için anlaşan Netflix bu şovda Georgina Rodriguez, Ronaldo ve çocuklarının hayatına odaklanacak.

İKİZ BEBEK BEKLİYOR



Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.