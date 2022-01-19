Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

Çıra geçtiğimiz günlerde eğlenmek için gittiği bir kulübün kapısında "Niye bana ters bakıyorsun?" diyerek, aynı mekandaki bir müşteriyle tartıştı. Gökhan Çıra'nın eğlencesi olaylı bitti.

İddiaya göre; Çıra ile tartıştığı kişi birbirlerine sözlü sataşmada bulunurken, bu sırada eski futbolcunun şoförü devreye girdi. Araya giren şoförün Çıra'nın tartıştığı kişiye saldırarak, yumruk atmasıyla tarafların eğlencesi karakolda sona erdi. İddialara göre, çıkan arbedede yumruk yiyen kişi, hem Çıra'dan hem de şoföründen şikayetçi oldu.

