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Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

Anlaşmalı olarak ayrılan eski futbolcu Gökhan Çıra ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, yeniden barıştı. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelen ikiliden Gökhan Çıra'nın eğlencesi olaylı bitti. İddiaya göre; eski futbolcu, "Niye bana ters bakıyorsun?" diyerek bir kulübün kapısında müşteriyle tartıştı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:09
Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

2019'da nikah masasına oturan eski futbolcu Gökhan Çıra ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, 10 Eylül 2021'de tek celsede boşanarak, herkesi şaşırtmıştı. Ortak işlerini de ayırmaya karar veren ikili, ayrılığa fazla dayanamayarak geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci şansı vermişti.

Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

Çıra geçtiğimiz günlerde eğlenmek için gittiği bir kulübün kapısında "Niye bana ters bakıyorsun?" diyerek, aynı mekandaki bir müşteriyle tartıştı. Gökhan Çıra'nın eğlencesi olaylı bitti.

Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

İddiaya göre; Çıra ile tartıştığı kişi birbirlerine sözlü sataşmada bulunurken, bu sırada eski futbolcunun şoförü devreye girdi. Araya giren şoförün Çıra'nın tartıştığı kişiye saldırarak, yumruk atmasıyla tarafların eğlencesi karakolda sona erdi. İddialara göre, çıkan arbedede yumruk yiyen kişi, hem Çıra'dan hem de şoföründen şikayetçi oldu.

Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

İlişkilerine devam etme kararı alan ünlü çift, sık sık birlikte fotoğraf paylaşarak ve birbirlerine yorum yaparak aşklarını gözler önüne seriyor. Son olarak sahibi olduğu güzellik merkezinde eski eşinin montunu giyerek verdiği pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sunan Ciğerci'ye, Çıra'dan yorum gecikmedi.

Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

Fenomen ismin siyah kalp emojisiyle paylaştığı karelere kayıtsız kalamayan eski futbolcu, Ciğerci'ye "Selin Çıra mı olduk?" yorumunu yazdı. Ciğerci ise bu yoruma, "Vallahi evet ama mont çok güzel, birkaç poz daha çekilip veririm" şeklinde yanıt verdi.

Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

Öte yandan geçtiğimiz günlerde eski futbolcudan şaşırtan bir hamle gelmiş; Ciğerci'ye aşkını her fırsatta ilan eden Gökhan Çıra, göğsüne eski eşinin dövmesini yaptırmaya karar vermişti.

Eğlence olaylı bitti! Gökhan Çıra...

"HAZIR MISIN PRENSES?"

Çıra, sosyal medya hesabından dövmenin görselini paylaşarak "Hazır mısın prenses" yorumunda bulunmuştu. Çıra'nın üstsüz ve dövmeli halini görenler ise "Şaka mı bu?", "Lütfen şaka olsun" gibi yorumlar yapmıştı.

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