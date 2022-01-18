Haberler Magazin Yalnız Kurt dizisi tanıtım filmi ile heyecan yarattı! Yalnız Kurt gün sayıyor...

Yalnız Kurt dizisi tanıtım filmi ile heyecan yarattı! Yalnız Kurt gün sayıyor...

atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, tanıtım filmi ile heyecan yarattı. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan “Yalnız Kurt”, Osman Sınav'ın yapımcılığında seyirci ile buluşacak. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimler Yalnız Kurt'un kadrosuda yer alıyor.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 16:58
Yalnız Kurt dizisi tanıtım filmi ile heyecan yarattı! Yalnız Kurt gün sayıyor...

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt"un yeni tanıtımı yayınlandı. atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Yalnız Kurt, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok yakında seyirciyle buluşacak olan dizi; Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

DİĞER
Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı ile eski eşi Mustafa Can Keser aşklarında ikinci baharı yaşıyor! Romantik kutlama!
Alişan 'paramı verin diye tutturdu acılı günümde' dedi İzzet Yıldızhan'dan yanıt gecikmedi: "Alişan'ın kardeşinin vefatında..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor