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💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef, 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. Eren'in kaptanlığını yaptığı mavi takım ve Hasan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım, şefler Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın belirleği yemek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Aralık MasterChef üçüncü eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'in 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 00:07
💥MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Perşembe günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ikinci eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 30 Aralık Perşembe günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Hasan, Dilara ve Burcu'nun yer aldığı kırmızı takım, oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in perşembe günü yayınlanan bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eren oldu.

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 29 Aralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde haftanın üçüncü ve son eleme adayı Tahsin oldu.

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