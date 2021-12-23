Bir Zamanlar Çukurova SON BÖLÜM İZLE | Bir Zamanlar Çukurova 118. bölüm ATV izle (Bir Zamanlar Çukurova TEK PARÇA FULL İZLE)

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ZÜLEYHA VE HAKAN'IN İLİŞKİSİ CİDDİLEŞİYOR

Züleyha ve Hakan'ın basın toplantısında evleneceklerini duyurması Çukurova'nın gündemini değiştirir. Fikret, basın toplantısının ardından Hakan ve Züleyha'ya misilleme yapar ve Betül'le en yakın zamanda evleneceğini söyler.

BETÜL'ÜN FOYALARI BİRER BİRER ORTAYA ÇIKIYOR! ZÜLEYHA, BETÜL'ÜN İHANETİYLE YÜZLEŞİYOR

Züleyha, şirketin içini boşaltan kişinin Ercan değil Betül olduğunu öğrenince şoke olur. Fikret'i üzmemek için Betül'ü mahkemeye vermekten çekinse de sonunda Fikret'e konuyu açmaya karar verir. Fikret duydukları karşısında çılgına dönüp Betül'le ilişkisini noktalar. Abdülkadir tarafından da köşeye sıkıştırılan Betül'ün yaptıkları Şermin'i de korkutmaya başlar.

HAMİNNE HAYATA TUTUNABİLECEK Mİ?

Betül, Haminne'nin elinden Hakan ve Demir'in fotoğrafını almak isterken Haminne'yi iter ve düşmesine sebep olur. Başını vuran Haminne kanlar içinde kalırken, Betül dehşete düşer. Betül, fotoğrafı ele geçirip büyük sırrı öğrenirken, Haminne hayata tutunabilecek midir?

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Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Senaryo: Yıldız Tunç, Ayça Üzüm, Atilla Özel, Selena Çağlayan

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), Hilal Altınbilek (Züleyha), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), İlayda Çevik (Betül) Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Şahin Vural (Raşit) ve ve Erkan Bektaş (Abdulkadir Keskin).

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👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 117. BÖLÜM İZLE

👉BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE