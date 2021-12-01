Sadakatsiz 41. Bölüm izle - Sadakatsiz son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri paylaştığı Sadakatsiz'in son bölümünde Aras hakkında gerçekleri öğrenen Asya ilişkisini bitirme kararı alırken, Derin bu durum karşısında rahatsız olmuştu. Diğer yandan Leyla'yı alarak Tekirdağ'ı terk etme kararı alan Aras'ın son hamlesi herkesi şaşırttı.

İşte, Sadakatsiz 41. Bölüm hakkına bilgiler ve Sadakatsiz 41. bölüm izleme linki...

Sadakatsiz 41. Bölüm izlemek için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

Sadakatsiz TÜM BÖLÜMLER için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler





ASYA İLE ARAS ARASINDA İPLER KOPUYOR

Asya ile Aras'ın ilişkisinin sona ermesinin ardından tüm ipler bir anda kopar.

Derin ise Volkan'ın bu nedenle Asya ile yakınlaşmasından oldukça rahatsız olur.

Aras ile karşılaşması bazı gerçeklerin ortaya çıkmasına yol açacakken, Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitme kararı alır.

Ancak, boşanmak için Londra'ya giden Aras, iki hafta aradan sonra dönme kararı alır ve bu dönüş ezberleri bozar.

Sadakatsiz 41. Bölüm izlemek için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

Sadakatsiz TÜM BÖLÜMLER için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler





40. BÖLÜMDEKİ SON SAHNE BÜYÜK HEYECAN YARATMIŞTI

Sadakatsiz'in 40. bölüm son sahnesi geceye damgayı vurmuştu. Asya Aras evli olduğu için ilişkisini bitirirken, Aras Leyla'yı da alarak Tekirdağ'ı terk etti. Ancak sadece iki hafta sonra Tekirdağ'a bomba gibi bir dönüş yaptı. Bu şaşırtıcı gelişmenin ardından Sadakatsiz'in 41. bölümü heyecanla beklenmeye başladı.

Sadakatsiz 41. Bölüm izlemek için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

Sadakatsiz TÜM BÖLÜMLER için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler





Leyla, Aras ve Asya'dan ne istiyor?

Sadakatsiz'in 41. bölümünde ise Volkan, Aras'ın dönüşü yüzünden oldukça sinirlidir. Ona gözdağı vermekten kaçınmaz. Derin de Asya ile uğraşmaya devam etmektedir. Aras ve Leyla boşanma arifesindeyken Leyla çıkagelir. Peki, Leyla ne istemektedir?..

Sadakatsiz 41. Bölüm izlemek için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum

Sadakatsiz TÜM BÖLÜMLER için linki kopyalayıp adres çubuğuna yapıştırın:

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler



